2019/06/27 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على عدم منح الثقة لمرشحة التربية زاهدة العبيدي

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