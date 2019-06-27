2019/06/27 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت السلطات الإسرائيلية روسيا مسؤولية الخلل الذي أصاب في الأسابيع الأخيرة نظام “جي بي إس” ( GPS) لتحديد المواقع، في المنطقة المحيطة بمطار بن غوريون الدولي.وقالت إذاعة “غالية تساهل” التابعة للجيش الإسرائيلي إن روسيا هي المتسببة في التشويش على أنظمة الملاحة الخاصة بالطائرات المدنية.وصرح مسؤول في قطاع الملاحة المدنية الإسرائيلية “كنا نعتقد في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إذاعة الجيش الإسرائيلي: موسكو وراء التشويش على أنظمة الملاحة في أجوائنا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إذاعة الجيش الإسرائيلي: موسكو وراء التشويش على أنظمة الملاحة في أجوائنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).