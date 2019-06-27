2019/06/27 | 13:21

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مجلس النواب يُصوت على عدم منح ثقته للمرشحة زاهدة عبدالله محمد وزيراً للتربية

تأریخ التحریر: : 2019/6/27 13:20

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