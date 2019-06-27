2019/06/27 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على عدم منح الثقة لمرشحة وزارة التربية زاهدة عبدالله محمدهناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يُصوت على عدم منح الثقة لمرشحة وزارة التربية زاهدة عبدالله محمد المركز الخبري الوطني.

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