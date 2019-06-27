2019/06/27 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام ملتقى عين الحياة العلمي العراقي وممثلياته حول العالم , وبالتعاون مع اتحاد الأدباء والبيت الثقافي في مدينة النجف الأشرف حفل تكريم للشخصيات والمؤسسات التي لها الدور البارز في الحراك الثقافي من بينها قناة النعيم الفضائية التي لها الدور الكبير في تغطية النشاطات الثقافية والأدبية.لمتابعة الحلقة كاملة عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملتقى عين الحياة العلمي يكرم قناة النعيم الفضائية وشخصيات ثقافية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملتقى عين الحياة العلمي يكرم قناة النعيم الفضائية وشخصيات ثقافية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملتقى عين الحياة العلمي يكرم قناة النعيم الفضائية وشخصيات ثقافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).