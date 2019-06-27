الجمارك تضبط ست سيارات مخالفة بميناء أم قصر الشمالي

2019/06/27 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت السلطات الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي ،الخميس، عن ضبط ست سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “السيارات كانت مخفية داخل حاويتين حجم (40) قدم خلف كراتين ملابس في محاولة لتهريبها حيث تم ضبطها من قبل لجنة الكشف […]

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