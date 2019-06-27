بورصة السعودية تقود أسواق الخليج للارتفاع

2019/06/27 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت بورصة السعودية الخميس بعد أن خففت الرياض قيودها على ملكية الأجانب للأسهم، وصعدت بقية أسواق الأسهم الخليجية بعد انخفاض سجلته في الجلسات في الآونة الأخيرة.وربح المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة في المعاملات المبكرة، مع تصدر البنوك للأسهم الرابحة.وزاد سهم “البنك العربي الوطني” سبعة بالمئة، وأضاف سهم مصرف “الراجحي” 0.7 بالمئة.

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