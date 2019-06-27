2019/06/27 | 13:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 20 نائبا فقط صوتوا لصالح مرشحة التربية من أصل 180 نائبا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20 نائبا فقط صوتوا لصالح مرشحة التربية من أصل 180 نائبا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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