2019/06/27 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نائبا فقط صوتوا لصالح مرشحة التربية من أصل 180 نائبا

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