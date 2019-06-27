الحلبوسي يوجه لجنة الأمن والدفاع بعقد اجتماع طارئ مع المعيين بشأن حرائق كبريت المشراق

2019/06/27 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، لجنة الأمن والدفاع بعقد اجتماع طارئ مع المعيين بشأن حرائق كبريت المشراق.وقال مراسل “خطوة برس” في مجلس النواب إن “رئيس المجلس وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية بعقد اجتماع طارئ مع المعيين بشأن حرائق كبريت المشراق في نينوى”.وكان الدفاع المدني قد أعلن السيطرة على

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