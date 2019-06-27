تحالف سائرون: لن نصوت على غالبية الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة

2019/06/27 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف سائرون تحفظه على غالبية الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة التي تم إرسالها الى مجلس النواب.

وقال النائب عن التحالف صباح العكيلي، إن سائرون لن يصوت على الاسماء المرسلة الى البرلمان، بسبب اخفاقهم في المناصب التي تسنموها سابقا.

واكد العكيلي على ضرورة ترك الاسماء القديمة، وأخذ اسماء جديدة من التكنوقراط، بعيدة عن ترشيحات الاحزاب السياسية، مبينا ان الاسماء الحالية لن تحظى بتصويت اعضاء سائرون في البرلمان.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أرسل في وقت سابق عدد من اسماء المرشحين للدرجات الخاصة الى مجلس النواب ليتم التصويت عليهم وانهاء ملف الدرجات الخاصة.

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Tags: صباح العكيلي

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