2019/06/27 | 13:29

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رئاسة البرلمان تدعو للاسراع بحسم القضايا التحقيقية لكبار المسؤولين والمُحالة من النزاهة

بغداد/....دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الخميس، الجهات القضائية للاسراع في حسم القضايا التحقيقية الخاصة بكبار المسؤولين والمُحالة من هيأة النزاهة منذ فترة ، فيما شدد على ضرورة فتح ملفات الفساد المغلقة في فترات سابقة والتي تتعلق بعدد من المسؤولين السابقين والحاليين ، فضلا عن متابعة وتدقيق ملفات من هم بالسلطة والذين لديهم قيود تحقيقية وليس بعد مغادرتهم إياها .





وقال بيان لمكتب الكعبي ، ان" الأخير زار اليوم مقر هيأة النزاهة والتقى برئيسها ، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكالة صلاح نوري خلف ، لافتا الى ان الكعبي بحث مع خلال الزيارة تفعيل جملة ملفات هامة وكبيرة تخص عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والمؤسسات والجهات الرقابية المرتبطه به ، ابتداء من " ملف العقارات " وتصدير النفط وتدقيق التعاقدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص ، وصولا الى ملف شبهات الفساد المتعلقة ببعض الوزارات والمؤسسات والشخصيات ، مشددا على أهمية الإسراع في كشف نتائج التحقيقات فيها .





واكد الكعبي على" اهمية قيام هيأة النزاهة بالتدقيق على الاسماء المرشحة للدرجات الخاصة والمناصب الأخرى ، بعيدا عن الإملاءات او الضغوطات السياسية او الجهات الأخرى ، مستدركا أهمية تطبيق قواعد السلوك المهني لموظفي النزاهة والمؤسسات الرقابية بما يسهم في تنظيم العمل ومحاسبة من يخرج على اللائحة التي جرى الاتفاق على تعميمها خلال المرحلة القليلة المقبلة .





وأبدى الكعبي حرص المؤسسة التشريعية ولجانها المعنية سيما " النزاهة " على دعم الجهات الرقابية وتعضيد عملها وحمايتها واقرار التشريعات وإصدار القرارات ذات الشأن ، فضلا عن التنسيق في جميع القضايا التي تساهم في فضح الجهات التي تحاول عرقلة فتح وحسم ملفات كبار المفسدين ايا كانوا وحسمها والإسراع في اعتقال من هو داخل او خارج العراق .انتهى 1

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