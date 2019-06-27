مصدر: 20 نائبا صوتوا لصالح زاهدة العبيدي من أصل عدد الحاضرين البالغ 180

2019/06/27 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن 20 نائباً صوتوا لصالح المرشحة لحقيبة وزارة التربية زاهدة العبيدي من أصل عدد الحاضرين للجلسة البالغ 180 نائباً.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "20 نائباً صوتوا لصالح مرشحة وزارة التربية زاهدة العبيدي من أصل 180 نائباً حضر الجلسة".يذكر أن مجلس النواب صوت، في وقت سابق من اليوم الخميس، على عدم منح الثقة لزاهدة العبيدي لتولي منصب وزير التربية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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