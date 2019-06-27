برلمان كوردستان يحدد موعدا لجلسة التصويت على حكومة مسرور بارزاني

2019/06/27 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم الخميس اعضاء البرلمان الى حضور الجلسة الاعتيادية والتي تقرر عقدها يوم 30 من شهر حزيران الجاري.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم انه بحسب احكام المادة الفقرة 3 من المادة 18 من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، تقرر دعوة جميع الاعضاء الى حضور الجلسة الاعتيادية رقم 9 للسنة الاولى من الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان كوردستان ـ العراق.

ونوه البيان الى ان الجلسة سيتم عقدها في تمام الساعة الـ 11 من صباح يوم الاحد 30 حزيران 2019.

من جهته افاد مصدر برلماني مطلع لشفق نيوز، ان البرلمان سيصوت على التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان في حال تم تقديمها من قبل رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني.

واضاف ان البرلمان سيمدد فصله التشريعي اذا لم يتمكن بارزاني من تقديم التشكيلة، وسيحدد موعدا لعقد جلسة اخرى.

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