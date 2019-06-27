محمد صلاح يدخل على خط أزمة التحرش بعارضة أزياء

2019/06/27 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المصادر، إن صلاح يسعى لاحتواء الأزمة، وأكد للمقربين منه أن “الأمر يحتاج إلى هدوء تام في المعالجة، مضيفا: “لا بد أن نغلق على أنفسنا الباب من أجل التركيز فيما هو قادم من مباريات، لتحقيق حلم جماهير مصر بالتتويج بالبطولة الثامنة لكأس الأمم الإفريقية”.

وشهدت الساعات القليلة الماضية عدة اجتماعات بين لاعبي منتخب مصر بعيدا عن الجهاز الفني، في محاولة منهم لاحتواء الموقف، والتركيز على مواجهة الكونغو المقررة اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وتفجرت يوم الإثنين في معسكر المنتخب المصري تهمة التحرش بعارضة أزياء تدعى مريهان، بعدما اتهمت هذه الأخيرة عددا من لاعبي منتخب “الفراعنة” بالتحرش بها على “الإنستغرام”.



(النهاية)

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