2019/06/27 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الخميس، اعادت ملكية ثلاثة عقارات للدولة عبر تنفيذه عمليتي ضبط منفصلتين، مبينة أن قيمة تلك العقارات تقدر بمليارات الدنانير في بابل.وذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى ، أن ” فريق عمل من مكتب تحقيق بابل الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة تمكن بعد بحث وتحر ومتابعة من ضبط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تعيد ثلاثة عقاراتٍ في بابل تُقدَّرُ قيمتها بمليارات الدنانير لملكية الدولة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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