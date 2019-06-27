نائب عن نينوى يحذر من خطر انتشار الحرائق الكبريتية إلى محافظات أخرى

2019/06/27 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، من خطورة انتشار الحرائق الكبريتية التي نشبت في المحافظة الى مناطق ومحافظات اخرى.

وقال الجبوري في تصريح، إن الحرائق مستمرة في نينوى وآخرها حرائق كبريت المشراق، مشيرا الى ان الحريق الأخير وصل الى مخلفات الكبريت، الأمر الذي تسبب باحتراق الآبار الكبريتية وأدى الى حالات اختناق كثيرة.

وأكد أن الخطر مازال قائما في كبريت المشراق رغم اطفاء ألسنة اللهب السام، وان الدخان وصل الى محافظات أخرى، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفير فرق الانقاذ من وزارة الصحة والدوائر المعنية لمعاينة مكان الحريق.

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