2019/06/27 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الكلية التربوية المفتوحة احدى تشكيلات وزارة التربية اليوم الخميس نتائج امتحانات الكورس الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 ، لطلابها في بغداد والمحافظات ولكافة الاقسام والمراحل الدراسية.واوضحت الكلية في بيان ان ” عميدها الدكتور محمد جعفر جواد قد صادق على قوائم النتائج الخاصة بالطلبة” ، مثنياً على “الجهود المبذولة من قبل الملاكات التدريسية والادارية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكلية التربوية المفتوحة تُعلن نتائج امتحان طلبتها للعام الحالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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