2019/06/27 | 14:19

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التعليم العالي تصدر بياناً بشأن خروقات اخلاقية وعلمية جرت في كليتي الفارابي والمأمون الاهليتين

يتبع ......

.بغداد اليوم - البصرة

خاطبت الأمم المتحدة، الخميس (27 حزيران 2019)، الحكومة العراقية بشأن تعرض استاذيين جامعيين في البصرة الى تعذيب جسدي، كانت (بغداد اليوم)، قد نشرت خبراً بشأنهما وانفردت بتفاصيله.

وكان الأستاذ الجامعي في كلية العلوم كيمياء/ جا

بغداد اليوم- ميسان

اصدرت محكمة جنح ميسان، الخميس (27 حزيران 2019)، حكما بالإفراج عن محاميين اتهما بالتحريض على التظاهرات وضرب القوات الامنية.

وقالت عضو مجلس نقابة المحامين، المحامية شهد الدليمي، في تصريح صحفي، إن "محكمة جنح ميسان حكم

بغداد اليوم_ البصرة

حذر رئيس لجنة الصحة في المجلس المحلي لقضاء الزبير بمحافظة البصرة، مصطفى التميمي، الخميس (27 حزيران 2019)، من ظاهرة الكلاب السائبة، مبينا أن 15 الف كلب يهددون حياة المواطنين.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكلاب السا

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