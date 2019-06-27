انخفاض القوة الشرائية بالعراق في شهر حزيران الحالي

2019/06/27 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع "نومبيو" العالمي الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، عن انخفاض مؤشر القوة الشرائية في العراق، مبينا ان مؤشر تكلفة المعيشة فيه يعتبر "منخفض جدا".

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