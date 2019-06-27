وزير الزراعة يهدد مربي الدواجن: سنفتح الاستيراد اذا بقي سعر البيض بالارتفاع

2019/06/27 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد وزير الزراعة، صالح الحسني، الخميس، مربي الدواجن بفتح الاستيراد اذا بقي سعر البيض بالارتفاع.

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