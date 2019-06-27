وزارة العدل تعلن إعادة افتتاح دائرة تنفيذ بغداد الجديدة

2019/06/27 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل ،اليوم الخميس،إعادة افتتاح دائرة تنفيذ بغداد الجديدة المكونة من ثلاث طوابق لرفع مستوى تقديم الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

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