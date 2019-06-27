تطبيق كاميرا “ذكي” يزيل الأشخاص غير المرغوب فيهم من صورك

2019/06/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طورت شركة Do Something Good تطبيق كاميرا يسمح بالتخلص من الأشخاص غير المرغوب فيهم في الصور.ويستخدم التطبيق الذي يحمل اسم “باي باي كاميرا” (Bye Bye Camera) الذكاء الاصطناعي وتقنية YOLO، ما يسمح بتحويل الشخص غير المرغوب فيه إلى منطقة شفافة تدمج مع البيئة المحيطة.

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