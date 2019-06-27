2019/06/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدء جلسة مجلس الديوانية بطلب النصف زائد واحد من اعضاءه لاقالة المحافظ

تأریخ التحریر: : 2019/6/27 14:22

• 9 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء جلسة مجلس الديوانية بطلب النصف زائد واحد من اعضاءه لاقالة المحافظ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء جلسة مجلس الديوانية بطلب النصف زائد واحد من اعضاءه لاقالة المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).