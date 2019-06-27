قائد القيثارة الخضراء يضرب مثلاً في الوفاء

2019/06/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضرب قائد فريق كرة القدم بناي الشرطة، حسين عبد الواحد، مثلاً في الوفاء تجاه فريقه بحضوره مباراة فريقه امس الاربعاء امام السماوة في دوري الكرة الممتاز.وقابل المنسق الاعلامي لفريق الكرة بنادي الشرطة حسين عبد الواحد في تصريح لـ / المعلومة/ إنه “اللاعب حسين عبد الواحد، ضرب مثلاً في الوفاء خلال مباراة السماوة في […]

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