2019/06/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد رئيس لجة حقوق الانسان ارشد الصالحي، اليوم الخميس، على ان الوضع داخل السجون سيء جدا، فيما بين انه سنستجوب اي مسؤول يمنع دخول اللجنة الى السجون.وقال الصالحي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “الوضع داخل السجون سيء جدا، وسندخل مباشرة الى السجون والذي يمنعنا نستجوبه داخل البرلمان”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصالحي: الوضع بالسجون سيء جدا وسنستجوب أي مسؤول يمنعنا من دخول أي سجن المركز الخبري الوطني.

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