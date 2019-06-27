وزارة المالية تخاطب الداخلية بشأن المفسوخة عقودهم

2019/06/27 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت دائرة الموازنة بوزارة المالية، الخميس، وزارة الداخلية بشأن المفسوخة عقودهم.وثيقة صادرة عن الدائرة، يتضمن كتاب دائرة الموازنة المرقم ٦٧٦٦٧ في ٢٠١٩/٦/٢٧ والموجه الى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بشأن تنفيذ الفقرة {٤٧-خامساً-١} من قانون الموازنة الاتحادية للدولة رقم {١} لسنة ٢٠١٩.وتضمن البيان طلب الدائرة تزويدها بالبيانات الواردة بموجب كتابها المرقم ٣٨٤٥ ٢٠١٩/٢/٦ وبالسرعة الممكنة ليتسنى

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