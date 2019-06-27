2019/06/27 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عليان_عليان مؤتمر المنامة : تأبيد الاحتلال، وإقرار بالرواية اليهودية المزعومة في فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية عبر السلام الاقتصادي بقلم : عليان عليانبات واضحاً بعد عقد مؤتمر المنامة الاقتصادي ، أن البنود التي جرى تسريبها عن صفقة القرن كانت مجرد بارومتر لقياس ردود الفعل العربية الرسمية على هذه التسريبات ، وأن سقف الصفقة أدنى بكثير عن ما تم تسريبه منها ، سقفها تصفية القضية الفلسطينية وحصرها بالسلا......

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