الاحتلال يمهد لهدم 100 شقة سكنية باحد احياء القدس

2019/06/27 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..بدأت سلطات الاحتلال إجراءاتها على أرض الواقع تمهيداً لهدم 100 شقة سكنية في حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة.وذكر موقع “فلسطين اليوم”، إن” جنود الاحتلال اتحموا الحي وشرعوا بأخذ قياسات المنازل المهددة بالهدم”.وأفادت لجنة حي وادي الحمص أن محكمة الاحتلال العليا صادقت الخميس الماضي، على قرار الجيش […]

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