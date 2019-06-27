2019/06/27 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بوقوع انفجارين في العاصمة التونسية.أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بوقوع انفجارين في العاصمة التونسية.وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن انفجاراً هز اليوم الخميس، شارع شارل ديغول، وسط العاصمة تونس.وأوضحت إذاعة “موزاييك إف إم” أن الهجوم نفذه انتحاري، مضيفة أن التفجير أسفر عن إصابة شرطيين اثنين.وفي سياق متصل،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجاران يهزان العاصمة التونسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجاران يهزان العاصمة التونسية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجاران يهزان العاصمة التونسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).