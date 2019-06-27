2019/06/27 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني ، اليوم الخميس ، أن قوة من شرطة نفط الجنوب أحبطت عملية تهريب للنفط الخام .وقال المصدر للنعيم نيوز , أن النفط من أحد الأنابيب غربي محافظة البصرة .وأضاف المصدر ، إن تم ضبط الخرق على أنبوب النفط الخام الرابط بين حقل الأحدب وارطاري .ونوه , إلى أن الجهات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية لتهريب النفط الخام غرب البصرة النعيم نيوز.

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