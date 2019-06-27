إنتر ميلان يقدم عرضه الأول لضم لوكاكو

2019/06/27 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قدم نادي إنتر ميلان الإيطالي عرضه الأول لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وارتبط لوكاكو بالرحيل عن يونايتد بسبب مستواه السيئ بالفترة الأخيرة، إذ لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده لجماهير “الشياطين الحمر”، منذ انضمامه من إيفرتون قبل عامين.ووفقا لشبكة “سكاي إيطاليا”، فإن الإنتر قدم […]

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