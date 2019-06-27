عمار طعمة: إعتماد سانت ليغو (1,9) يضعف المشاركة في الانتخابات و يرسخ هيمنة القوى السياسية المتنفذة نفسها

2019/06/27 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقرئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة على اعتماد سانت ليغو (1,9) بأنه يضعف المشاركة في الانتخابات و يرسخ هيمنة القوى السياسية المتنفذة نفسها.وقال الدكتور طعمة نرفض تضمين قانون انتخابات مجالس المحافظات نظام سانت ليغو المعدل (1,9) للاسباب الآتية: ١- ان هذا النظام سيزيد من هيمنة رؤساء القوائم والكتل على المرشحين ويحتكر قراراتهم ويوجه إراداتهم …

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