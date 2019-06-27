العراق.. اعتقال مسؤول “بيت المال والزكاة” في “داعش”

2019/06/27 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، مسؤول “بيت المال والزكاة” في تنظيم “داعش” الإرهابي.وذكر بيان لمديرية الإستخبارات العسكرية العراقية أنه: “توفرت لدينا معلومات من مصادرنا السرية عن محل تواجد الإرهابي المطلوب (ر.أ.م) وهو القيادي المسؤول عن بيت المال والزكاة في تنظيم داعش الإرهابي بقضاء الحويجة، وهو متواجد ضمن محافظة كركوك والمطلوب قضائيا وفق المادة 4 […]

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