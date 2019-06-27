2019/06/27 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضو في لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن تقديم لجنتها مقترح قانون "الخدمة التربوية" الى رئاسة مجلس النواب، مشيرة الى أن القانون سيضمن حقوق العاملين في الجانب التربوي.

وقالت عضو لجنة التربية النيابية النائبة ولاء السعبري في مؤتمر صحافي تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "تقدمنا بمقترح قانون الخدمة التربوية لضمان حقوق العاملين في الجانب التربوي".وأوضحت أن القانون "سيحدد واجباتهم التي تحقق التطوير في كفاءاتهم بما يتانسب والدور الكبير للعملية التربوية"، مؤكدة "سنواصل دعمنا للعملية التربوية عبر التشريعات التي تساهم بدعم العملية التربوية فضلا عن تفعيل الجانب الرقابي المتواصل".





يذكر ان لجنة التربية في الدورة البرلمانية السابقة كانت قد اعلنت عن مسودة قانون حماية المعلم وقانون الخدمة التربوية وتقديمه الى البرلمان منذ العام 2016، إلا أنه لم يتم التصويت عليه منذ ذلك الحين.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تقدم مقترح قانون 'الخدمة التربوية' الى البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تقدم مقترح قانون 'الخدمة التربوية' الى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).