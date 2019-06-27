أحمد فلوكس من دون خاتم الزواج.. هل انفصل عن هنا شيحة؟

2019/06/27 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شر الفنان أحمد فلوكس على حسابه الشخصي في “إنستغرام” صورة له من استضافته في أحد البرامج الحوارية.

وظهر فلوكس في البرنامج وقد خلت يده اليسرى من خاتم الزواج بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تردد الأخبار التي تؤكد انفصاله عن زوجته هنا شيحة في الفترة الأخيرة رغم حرصه على نفيها في مناسبات كثيرة، إلا أن عدم نشر صور له مع زوجته من شهر آذار (مارس) الماضي عدا صورة له معها وكانت تقف بينهما الإعلامية منى الشاذلي منذ شهر تقريباً.

وحرص فلوكس على نشر صوره مع ابنه من زوجته الأولى في أكثر من مناسبة وهو الأمر نفسه الذي تحرص عليه هنا شيحة.

وبعد نشر الصورة تساءل العديدون من الجمهور، هل فعلا تم الانفصال بين الزوجين وأن إعلان الخبر مسألة وقت أم أنها مجرد شائعات؟

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