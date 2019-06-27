تحذير: السهر لساعات متأخرة ليلا يؤثر على خصوبة الرجال

2019/06/27 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة Aarhus أن سهر الرجال ومتابعتهم المسلسلات لساعات متأخرة من الليل، يمكن أن يعرضهم لخطر ضعف الحيوانات المنوية لديهم.وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد استجواب 104 رجال مشاركين في الدراسة، حول جودة حيواناتهم المنوية وعادات نومهم، في عيادات الخصوبة الدنماركية.وتبين أن أولئك الذين سهروا لوقت متأخر من […]

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