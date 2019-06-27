شيخ قطري: هكذا سرق خميس الخنجر اموال النازحي

2019/06/27 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضح الدكتور حمد بن صالح ال ثاني الاستاذ بجامعة قطر سرقة خميس الخنجر للتبرعات والاموال التي خصصتها قطر والمنظمات الدولية للنازحين من المناطق التي احتلها تنظيم داعش عام 2014.وكتب على صفحته بالفيس تفاصيل مهمة للغاية ابتدأها: بِسْم الله الذي لاإله الا هو السميع العليم اما بعد : فقد أُجبرت على كتابة هذا المنشور لتبيان […]

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