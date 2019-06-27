2019/06/27 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنائب حسن خلاطي : البرلمان يرفض اي مرشح من خميس الخنجر لوزارة التربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة وطن الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة وطن.

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