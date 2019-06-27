إيران تهدد برد اعنف اذا كررت امريكا انتهاك حدود البلاد

2019/06/27 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… حذرت إيران الولايات المتحدة يوم الخميس من انتهاك حدودها إذ هدد رئيس البرلمان علي لاريجاني برد أقوى وذلك بعد أسبوع من إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة مما تسبب في تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن لاريجاني قوله ”إسقاط طائرتهم المسيرة كان تجربة جيدة لهم لتجنب أي اعتداء على حدودنا“.

وأضاف ”رد فعل إيران سيكون أقوى إذا كرروا خطأهم بانتهاك حدودنا“.

وقال إيران إن الطائرة الأمريكية المسيرة حلقت في مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.



وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جوية انتقامية لكنه تراجع عنها في اللحظة الأخيرة وقال لاحقا إن الضربات كانت ستؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.



(النهاية)

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