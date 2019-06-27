2019/06/27 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الخميس 27 يونيو 2019 | 02:30 مساءً | عدد القراءات : 15

التعليم تصدر بياناً بشأن خروقات اخلاقية وعلمية جرت في كليتي الفارابي والمأمون الاهليتين

بغداد/...اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، بياناً استنكاريا بشأن خروقات اخلاقية وعلمية جرت في كليتي الفارابي والمأمون الاهليتين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير التعليم قصي السهيل ترأس الجلسة الرابعة لمجلس التعليم العالي الاهلي للعام 2019 و قرر المجتمعون إصدار بيان إستنكار عن المجلس للخروقات التربوية والعلمية والاخلاقية التي صدرت عن عددٍ من الجامعات والكليات الاهلية وهي كلية المأمون الجامعة وكلية الفارابي الجامعة في مواضيع متفرقة ".

واضاف البيان، ان "الخروقات تمثلت بحالات الغش الجماعي، والدور غير الأخلاقي لبعض التدريسيين بما يسيء للعملية التعليمية".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تصدر بياناً بشأن خروقات اخلاقية وعلمية جرت في كليتي الفارابي والمأمون الاهليتين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تصدر بياناً بشأن خروقات اخلاقية وعلمية جرت في كليتي الفارابي والمأمون الاهليتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).