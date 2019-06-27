بالصور.. مصرع شخص نتيجة اصطدام عجلتين على الطريق الدولي في بابل

2019/06/27 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، مصرع شخص نتيجة اصطدام عجلتين نوع تريلة على الطريق الدولي في بابل.

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