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بعمليتين منفصلتين.. عمليات نينوى والتحالف الدولي يقتلان 6 ارهابيين في نينوى


بعمليتين منفصلتين.. عمليات نينوى والتحالف الدولي يقتلان 6 ارهابيين في نينوى
2019/06/27 | 14:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات نينوى، الخميس، 27 حزيران، 2019، مقتل (6) ارهابيين، بعمليتين منفصلتين في المحاف...

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