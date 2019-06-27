2019/06/27 | 14:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت قيادة عمليات نينوى، الخميس، 27 حزيران، 2019، مقتل (6) ارهابيين، بعمليتين منفصلتين في المحاف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعمليتين منفصلتين.. عمليات نينوى والتحالف الدولي يقتلان 6 ارهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت قيادة عمليات نينوى، الخميس، 27 حزيران، 2019، مقتل (6) ارهابيين، بعمليتين منفصلتين في المحاف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعمليتين منفصلتين.. عمليات نينوى والتحالف الدولي يقتلان 6 ارهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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