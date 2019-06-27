بعمليتين منفصلتين.. عمليات نينوى والتحالف الدولي يقتلان 6 ارهابيين في نينوى

2019/06/27 | 14:50

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات نينوى، الخميس، 27 حزيران، 2019، مقتل (6) ارهابيين، بعمليتين منفصلتين في المحاف...





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