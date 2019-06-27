2019/06/27 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس محافظة الديوانية يصوت بالأغلبية المطلقة على اقالة المحافظ سامي الحسناوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس محافظة الديوانية يصوت بالأغلبية المطلقة على اقالة المحافظ سامي الحسناوي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس محافظة الديوانية يصوت بالأغلبية المطلقة على اقالة المحافظ سامي الحسناوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).