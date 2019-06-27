English | كوردى

القرنة تؤكد متابعتها لمشروع فتح مكتب للجوازات 


القرنة تؤكد متابعتها لمشروع فتح مكتب للجوازات 
2019/06/27 | 14:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد المجلس المحلي في قضاء القرنة ، استمرار متابعة مشروع فتح مكتب للجوازات لمناطق شمال البصرة يكون مقره في القرنة .

وقال رئيس المجلس محمد المالكي للنعيم نيوز ، إنه من المؤمل افتتاح مكتب للجوازات في القرنة قريباً في إحدى القاعات .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القرنة تؤكد متابعتها لمشروع فتح مكتب للجوازات  النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القرنة تؤكد متابعتها لمشروع فتح مكتب للجوازات ) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القرنة تؤكد متابعتها لمشروع فتح مكتب للجوازات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).

كامل التفاصيل في: النعيم نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا