2019/06/27 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المجلس المحلي في قضاء القرنة ، استمرار متابعة مشروع فتح مكتب للجوازات لمناطق شمال البصرة يكون مقره في القرنة .وقال رئيس المجلس محمد المالكي للنعيم نيوز ، إنه من المؤمل افتتاح مكتب للجوازات في القرنة قريباً في إحدى القاعات .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القرنة تؤكد متابعتها لمشروع فتح مكتب للجوازات النعيم نيوز.

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