مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية

2019/06/27 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انهى مجلس النواب، الخميس، تقرير ومناقشة مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.

وقال مصدر برلماني، لوكالة {الفرات نيوز}، إن "مجلس النواب انهى خلال جلسته التي عقدت اليوم، تقرير ومناقشة مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية".وكان البرلمان قد عقد جلسته بوقت سابق من اليوم، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وانهى القراءة الأولى لقانونين وصوت على عدم منحه الثقة لوزيرة التربية.انتهى

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