مجلس الديوانية يقيل المحافظ ويصوت على مالك الحسيني لادارة المحافظة بالوكالة

2019/06/27 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس صوت مجلس محافظة الديوانية، اليوم الخميس، على إقالة المحافظ سامي الحسناوي.وقال مصدر لـ”خطوة برس” إن “16 عضوا من اعضاء مجلس محافظة الديوانية صوتوا، اليوم، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي”.واضاف أن “اعضاء المجلس صوتوا على تكليف النائب الثاني للمحافظ مالك الحسيني بادارة المحافظة بالوكالة، لحين اختيار محافظ جديد”.

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