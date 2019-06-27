2019/06/27 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعتبر النائب عن تيار الحكمة المعارض حسن فدعم، اليوم الخميس، تشكيل قيادات العمليات خطوة خاطئة، فيما بين ان تداخل المهام الامنية سبب مشاكل كبيرة خاصة في بغداد.وقال فدعم في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “تشكيل قيادات العمليات من قبل الحكومات السابقة ليست خطوة صحيحة، خاصة في بغداد”.واضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن الحكمة: قيادات العمليات خطوة غير صحيحة وسببت مشاكل كبيرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الحكمة: قيادات العمليات خطوة غير صحيحة وسببت مشاكل كبيرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الحكمة: قيادات العمليات خطوة غير صحيحة وسببت مشاكل كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).