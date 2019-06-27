بيونغ يانغ تنتقد “تدخل” سيئول في محادثاتها مع واشنطن.. وتحذر!

2019/06/27 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بضرورة الكف عن “التدخل” في المحادثات بينها وبين واشنطن، محذرة إياها قبل أيام من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سيئول.وانتقد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية كوريا الجنوبية، التي وفق تعبيره، تحاول رفع مكانتها من خلال تقديم نفسها على أنها “وسيط”.وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية […]

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