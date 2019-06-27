2019/06/27 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يدعو للحفاظ على استقلالية النقابات والاتحادات المهنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 15:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو للحفاظ على استقلالية النقابات والاتحادات المهنية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو للحفاظ على استقلالية النقابات والاتحادات المهنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).