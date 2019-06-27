الكعبي يدعو الى كشف الجهات التي تحاول عرقلة فتح ملفات كبار الفاسدين

2019/06/27 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الجهات القضائية الى الاسراع في حسم القضايا التحقيقية الخاصة بكبار المسؤولين والمُحالة من هيأة النزاهة، فيما شدد على ضرورة فتح ملفات الفساد المغلقة في فترات سابقة والتي تتعلق بعدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي زار، اليوم، مقر هيأة النزاهة والتقى برئيسها ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكالة صلاح نوري خلف، حيث بحث تفعيل جملة الملفات الهامة والكبيرة التي تخص عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والمؤسسات والجهات الرقابية المرتبطه به ، ابتداء من ملف العقارات وتصدير النفط وتدقيق التعاقدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص ، وصولا الى ملف شبهات الفساد المتعلقة ببعض الوزارات والمؤسسات والشخصيات”.





وشدد الكعبي، على “أهمية الإسراع في كشف نتائج التحقيقات فيها”، مؤكدا “أهمية قيام هيأة النزاهة بالتدقيق على الاسماء المرشحة للدرجات الخاصة والمناصب الأخرى، بعيدا عن الإملاءات او الضغوطات السياسية او الجهات الأخرى”.





وأشار الى “أهمية تطبيق قواعد السلوك المهني لموظفي النزاهة والمؤسسات الرقابية بما يسهم في تنظيم العمل ومحاسبة من يخرج على اللائحة التي جرى الاتفاق على تعميمها خلال المرحلة القليلة المقبلة”.





وأبدى الكعبي، “حرص المؤسسة التشريعية ولجانها المعنية لاسيما النزاهة على دعم الجهات الرقابية وتعضيد عملها وحمايتها واقرار التشريعات وإصدار القرارات ذات الشأن، فضلا عن التنسيق في جميع القضايا التي تساهم في فضح الجهات التي تحاول عرقلة فتح وحسم ملفات كبار المفسدين ايا كانوا وحسمها والإسراع في اعتقال من هو داخل او خارج العراق”.





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